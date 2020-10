Celtic-Milan 1-3: Krunic, Brahim e Hauge espugnano Glasgow (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Milan non si ferma più e vince anche al debutto stagionale in Europa League, superando 3-1 il Celtic a Glasgow. I rossoneri chiudono il primo tempo avanti di due gol grazie alle prodezze di Krunic e Diaz. Nella ripresa provano ad abbassare i ritmi, staccano la spina un po' troppo presto e permettono a Elyounoussi di accorciare, ma dopo qualche sofferenza la chiudono nei minuti di recupero con la prima rete in maglia rossonera di Hauge. Sul terreno del Celtic Park esordisce Dalot, Tonali e Krunic dal primo minuto: queste le scelte di Pioli, che presenta IBrahimovic come direttore d'orchestra dell'attacco. Fra i biancoverdi di Lennon c'è l'ex Laxalt.I padroni di casa partono con l'usuale grinta e spaventano, per qualche leggerezza di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilnon si ferma più e vince anche al debutto stagionale in Europa League, superando 3-1 il. I rossoneri chiudono il primo tempo avanti di due gol grazie alle prodezze die Diaz. Nella ripresa provano ad abbassare i ritmi, staccano la spina un po' troppo presto e permettono a Elyounoussi di accorciare, ma dopo qualche sofferenza la chiudono nei minuti di recupero con la prima rete in maglia rossonera di. Sul terreno delPark esordisce Dalot, Tonali edal primo minuto: queste le scelte di Pioli, che presenta Iovic come direttore d'orchestra dell'attacco. Fra i biancoverdi di Lennon c'è l'ex Laxalt.I padroni di casa partono con l'usuale grinta e spaventano, per qualche leggerezza di ...

