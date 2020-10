Calciomercato Juventus | ipotesi Traoré | Paratici ha deciso

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildellasi è concluso lo scorso 5 ottobre, con l’acquisto in extremis di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Due presenze in altrettante gare per l’ex Viola, che ha trovato un assist ed un’espulsione contro il Crotone ed una buona prova all’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev. La prossima avversaria europea sarà il Barcellona, dalla cui cantera proviene un altro esterno offensivo da mesi sul taccuino di Fabio. Si tratta di Adama Traoré, calciatore del Wolverhampton e celebre per il suo fisico scolpito e la sua velocità con e senza pallone tra i piedi. Un vero prototipo dell’attaccante esterno moderno, che a Pirlo farebbe senz’altro comodo dato il modulo utilizzato dall’allenatore bianconero. La ...