Borat 2 incastra Rudolph Giuliani con una scena compromettente

Leggi su cineblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020)2 includerà unache vede coinvolto L’ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente Donald Trump Rudy. Il quotidiano The Guardian riporta che il famigerato giornalista kazako di Sacha Baron Cohen ha “to”filmando unadecisamente2: trailer italiano del sequel con Sacha Baron Cohen (su Amazon Prime Video dal 23 ottobre)è stato filmato mentre si reca in un camera d’albergo munita di telecamere nascoste, su invito dell’attrice 24enne Maria Bakalova, che in “2” interpreta la figlia di, Tutar, e che per la ...