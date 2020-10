Ballando con le stelle: Elisa Isoardi non può allenarsi. Ecco perchè (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Isoardi alza bandiera bianca La concorrente di Ballando con le stelle, Elisa Isoardi, annuncia di dover fermare i suoi allenamenti di danza. Tutto è iniziato con un piccolo fastidio alla caviglia, come ha fatto sapere sabato sera subito dopo la diretta. Lunedì è tornata in sala prove con il suo ballerino Raimondo Todaro ma i dolori sono diventati più forti e anche camminare lo fa con difficoltà e con sofferenza. Nonostante si sia recata da un fisioterapista, niente ha potuto curare i dolori alla caviglia della celebre conduttrice televisiva. Dopo l’ultima visita nel centro medico di Villa Stuart, dai risultati ha scoperto di avere un versamento articolare. Con lei, anche il suo partner di ballo Raimondo Todaro. I due sembrano sempre più ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laalza bandiera bianca La concorrente dicon le, annuncia di dover fermare i suoi allenamenti di danza. Tutto è iniziato con un piccolo fastidio alla caviglia, come ha fatto sapere sabato sera subito dopo la diretta. Lunedì è tornata in sala prove con il suo ballerino Raimondo Todaro ma i dolori sono diventati più forti e anche camminare lo fa con difficoltà e con sofferenza. Nonostante si sia recata da un fisioterapista, niente ha potuto curare i dolori alla caviglia della celebre conduttrice televisiva. Dopo l’ultima visita nel centro medico di Villa Stuart, dai risultati ha scoperto di avere un versamento articolare. Con lei, anche il suo partner di ballo Raimondo Todaro. I due sembrano sempre più ...

