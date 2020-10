Uefa | “Fortemente contrari alla proposta di una SuperLeague | sarebbe noiosa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ”Il presidente dellaha chiarito in molte occasioni che laè fortementea a una Super League. I principi di solidarietà, promozione, retrocessione e campionati aperti non sono negoziabili. È ciò che fa funzionare il calcio europeo e la Champions League è la migliore competizione sportiva del mondo”. E’ questa la presa di posizione durissima da parte dell’in relazione alle voci circa ladi una creazione della SuperLega da parte dei maggiori top club europei: “Lae i club si sono impegnati a costruirla su tale forza, non a distruggerla e creare una Super League di 10, 12, persino 24 club, che diventerebbe inevitabilmente noiosa”.