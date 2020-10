Serie B: 2-2 tra Lecce e Cremonese. Rimonta salentina dallo 0-2 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Finisce 2-2 il posticipo della 4^ giornata di Serie B fra Lecce e Cremonese. Ospiti avanti al Via del Mare per 0-2 all’intervallo con le reti di Gaetano al 30′ e Valzania al 34′. Rimonta salentina tutta nella ripresa con i gol di Dermaku al 47 e Coda al 64′. Con questo pareggio il Lecce sale a quota 5 punti, mentre la Cremonese mette in archivio il terzo pareggio consecutivo dopo il ko della prima giornata contro il Cittadella, salendo a 3 punti. Fonte Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Finisce 2-2 il posticipo della 4^ giornata diB fra. Ospiti avanti al Via del Mare per 0-2 all’intervallo con le reti di Gaetano al 30′ e Valzania al 34′.tutta nella ripresa con i gol di Dermaku al 47 e Coda al 64′. Con questo pareggio ilsale a quota 5 punti, mentre lamette in archivio il terzo pareggio consecutivo dopo il ko della prima giornata contro il Cittadella, salendo a 3 punti. Fonte Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra Serie D. A reti bianche il recupero tra Belluno e Ambrosiana venetogol.it DIRETTA/ Pro Vercelli Juventus U23 (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Comi!

Diretta Pro Vercelli Juventus U23: streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone A ...

Ascoli-Reggiana 2-1, i bianconeri raddoppiano con Bajic /La diretta

ASCOLI - Contro la Reggiana per centrare la prima vittoria in campionato. Tappa cruciale stasera per l’Ascoli, di scena alle 21 al Del Duca, contro gli emiliani, in campo nonostante i ...

