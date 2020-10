“Sei stato beccato!”. Temptation Island: la coppia tanto discussa si è separata. “Sei stato un attore fino all’ultimo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Speranza e Alberto a Temptation Island concludono il loro percorso prendendo una decisione importante: chiudere qui la loro relazione. Il falò di confronto non procede nel migliore dei modi. Il 33enne ammette di provare un sentimento immenso nei confronti della Capasso, ma dopo il percorso fatto nel reality non sente più di amarla. Alessia Marcuzzi fa delle domande abbastanza diretta ad Alberto, proprio per comprendere meglio le sue intenzioni. Questa esperienza l’ha vissuto serenamente, instaurando un rapporto molto forte con la tentatrice Nunzia. Dall’altra parte, nel villaggio delle fidanzate, Speranza ha affrontato questo percorso con tanta delusione e tristezza. Vedere il proprio fidanzato avere una vera e propria frequentazione con un’altra ragazza, le ha provocato non poco dolore. La conduttrice chiede ad Alberto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Speranza e Alberto aconcludono il loro percorso prendendo una decisione importante: chiudere qui la loro relazione. Il falò di confronto non procede nel migliore dei modi. Il 33enne ammette di provare un sentimento immenso nei confronti della Capasso, ma dopo il percorso fatto nel reality non sente più di amarla. Alessia Marcuzzi fa delle domande abbastanza diretta ad Alberto, proprio per comprendere meglio le sue intenzioni. Questa esperienza l’ha vissuto serenamente, instaurando un rapporto molto forte con la tentatrice Nunzia. Dall’altra parte, nel villaggio delle fidanzate, Speranza ha affrontato questo percorso con tanta delusione e tristezza. Vedere il proprio fidanzato avere una vera e propria frequentazione con un’altra ragazza, le ha provocato non poco dolore. La conduttrice chiede ad Alberto ...

