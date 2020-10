Nostalgie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Di Vincenzo Calafiore 20 Ottobre 2020 Udine Sapevo chiaramente a cosa andavo incontro ogni volta che la incontravo di notte, sulle sponde cangianti dello stesso sogno di sempre. Pur temendo il buio mi ci addentravo tenendo nelle mani i segni di amicizia, sospinto dal desiderio di poterla annusare, toccare con mano, accarezzarle il viso, seguire le linee curve delle labbra che come traiettorie portano dilagando ovunque sul suo corpo. E’ una vita che spero d’essere rapito da questo sogno. Con la malinconia di un sorriso illumino gli ultimi istanti di una notte vissuta nell’aspra attesa mentre la memoria con sfolgorante attenzione snocciola attraverso simultanee emozioni che riaccendono i fuochi della passione e del desiderio. Nel frattempo costeggiandola sviluppo una motivazione o l’interrelazione tra me e lei, che mi appartiene sempre ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Di Vincenzo Calafiore 20 Ottobre 2020 Udine Sapevo chiaramente a cosa andavo incontro ogni volta che la incontravo di notte, sulle sponde cangianti dello stesso sogno di sempre. Pur temendo il buio mi ci addentravo tenendo nelle mani i segni di amicizia, sospinto dal desiderio di poterla annusare, toccare con mano, accarezzarle il viso, seguire le linee curve delle labbra che come traiettorie portano dilagando ovunque sul suo corpo. E’ una vita che spero d’essere rapito da questo sogno. Con la malinconia di un sorriso illumino gli ultimi istanti di una notte vissuta nell’aspra attesa mentre la memoria con sfolgorante attenzione snocciola attraverso simultanee emozioni che riaccendono i fuochi della passione e del desiderio. Nel frattempo costeggiandola sviluppo una motivazione o l’interrelazione tra me e lei, che mi appartiene sempre ...

BersaniLeda : RT @PaolaCorb: Alba Il mio cuore oppresso sente con l'alba la pena d'amore e il sogno della distanza. La luce dell'aurora porta un vivaio d… - rosia1970 : RT @Fiordal08016540: Mai come in questo anno assalgono improvvise nostalgie - GatineauPatrick : RT @PaolaCorb: Alba Il mio cuore oppresso sente con l'alba la pena d'amore e il sogno della distanza. La luce dell'aurora porta un vivaio d… - ModlishK : RT @Ania_________: #ArtePerSentimento/nostalgia su #VentagliDiParole Le città d’Europa in fondo alla notte, e i treni che filano illumin… - mauriziocresce6 : RT @PaolaCorb: Alba Il mio cuore oppresso sente con l'alba la pena d'amore e il sogno della distanza. La luce dell'aurora porta un vivaio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nostalgie Ricordi e nostalgie con la voce e la chitarra di Vignola nel “Salotto musicale” della Dante Alighieri IlPiacenza Angelo Ciocca, Checco Zalone e la filosofia del bidet

Nostalgia del bidet. Mentre si pensa al coprifuoco per arginare la pandemia, mentre scattano nuove restrizioni ...

Zagajewski il cacciatore di nostalgie

Cacciatore seriale di nostalgie, Zagajewski è l’erede perfetto di una tale linea genealogica (nel già citato Comunicato persino un’intera città poteva essere trasfigurata in una «sala d’attesa piena ...

Nostalgia del bidet. Mentre si pensa al coprifuoco per arginare la pandemia, mentre scattano nuove restrizioni ...Cacciatore seriale di nostalgie, Zagajewski è l’erede perfetto di una tale linea genealogica (nel già citato Comunicato persino un’intera città poteva essere trasfigurata in una «sala d’attesa piena ...