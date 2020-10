Missione compiuta per la sonda della Nasa “Osiris-Rex”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)per la, Osiris Rex che, nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2020, dopo un viaggio di 4 anni, è scesa sulla superficie dell'asteroide Bennu, a circa 300 milioni di Km da noi e ha prelevato campioni di terreno incontaminato da riportare sulla Terra dove verranno analizzati per capire meglio le origini e la formazione del sistema solare. La manovra effettuata da Osiris-rex è definita "touch and go", letteralmente tocca e riparti; il contatto con il suolo dell'asteroide è durato 5 secondi durante i quali laha smosso il terreno sparando azoto compresso e poi ha prelevato i campioni di polvere sollevata grazie al suo braccio robotico lungo circa 3 metri e mezzo e alcune appendici appiccicose.Osiris-rex, lanciata nel 2016, si ...