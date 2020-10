Milan, l’infortunio di Calhanoglu è meno grave: la situazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aggiornamenti sull’infortunio di Hakan Calhanoglu: la caviglia fa ancora male ma il gonfiore è diminuito. La situazione L’infortunio patito ieri da Hakan Calhanoglu sembra meno grave del previsto. Il turco ieri ha rimediato una distorsione della caviglia ma come riporta MilanNews il gonfiore questa mattina è diminuito. Il giocatore prova ancora dolore ma lo staff medico rossonero proverà a stringere i tempi di recupero in 7-10 giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Aggiornamenti sull’infortunio di Hakan: la caviglia fa ancora male ma il gonfiore &e; diminuito. LaL’infortunio patito ieri da Hakansembradel previsto. Il turco ieri ha rimediato una distorsione della caviglia ma come riportaNews il gonfiore questa mattina &e; diminuito. Il giocatore prova ancora dolore ma lo staff medico rossonero prover&a; a stringere i tempi di recupero in 7-10 giorni. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, i tempi di recupero di #Calhanoglu dopo l'infortunio - Dalla_SerieA : Milan, stop Calhanoglu: trauma alla caviglia, rischia la Roma - - Nik8489 : RT @RibaltaRossoner: Come solito per #ribaltarossonera il #mercoledì è giorno del #recap settimanale. #Ibrahimovic, #Pioli, #EuropaLeague… - GraziaMarocco : RT @RibaltaRossoner: Come solito per #ribaltarossonera il #mercoledì è giorno del #recap settimanale. #Ibrahimovic, #Pioli, #EuropaLeague… - miiph95 : RT @RibaltaRossoner: Come solito per #ribaltarossonera il #mercoledì è giorno del #recap settimanale. #Ibrahimovic, #Pioli, #EuropaLeague… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’infortunio Falsa (ri)partenza del Frosinone. L'Empoli espugna lo "Stirpe" ciociariaoggi.it