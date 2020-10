Mertens: “Con Osimhen è cambiato il nostro modo di giocare” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha presentato la sfida con l’AZ Alkmaar di Europa League in conferenza stampa. La spalla sta bene. Con Osimhen è cambiato tanto il nostro modo di giocare, lui ci permette di aggiungere profondità al gioco, abbiamo visto con Lozano e Politano, quindi portava via la difesa da me e ho avuto più libertà. Mi è piaciuto. Serviranno molte motivazioni, perché ci stiamo ancora adattando al modulo nuovo. Fortunatamente abbiamo molti giorni per allenarci, ma ci saranno momenti difficili. L’AZ ha giocatori fortissimi e giovani, con un grande futuro. Se non siamo attenti possiamo prendere molti gol, invece spero che saremo noi quelli svegli. La differenza rispetto a prima è che ora occupiamo di più ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dries, attaccante del Napoli, ha presentato la sfida con l’AZ Alkmaar di Europa League in conferenza stampa. La spalla sta bene. Contanto ildi giocare, lui ci permette di aggiungere profondità al gioco, abbiamo visto con Lozano e Politano, quindi portava via la difesa da me e ho avuto più libertà. Mi è piaciuto. Serviranno molte motivazioni, perché ci stiamo ancora adattando al modulo nuovo. Fortunatamente abbiamo molti giorni per allenarci, ma ci saranno momenti difficili. L’AZ ha giocatori fortissimi e giovani, con un grande futuro. Se non siamo attenti possiamo prendere molti gol, invece spero che saremo noi quelli svegli. La differenza rispetto a prima è che ora occupiamo di più ...

