Livorno, rivolta violenta per i controlli sulle le mascherine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Livorno scoppia una rivolta a suon di calci e sassi contro la polizia che cercava di far rispettare l’uso della mascherina. Quando gli agenti di polizia arrivano in Piazza Attias (Livorno), ciò che li aspetta è una scena da far-west. Un gruppo di ragazzi era stato segnalato a causa dell’inosservanza delle norme anti-Covid. Leggi … Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ascoppia unaa suon di calci e sassi contro la polizia che cercava di far rispettare l’uso della mascherina. Quando gli agenti di polizia arrivano in Piazza Attias (), ciò che li aspetta è una scena da far-west. Un gruppo di ragazzi era stato segnalato a causa dell’inosservanza delle norme anti-Covid. Leggi …

