La Rivincita delle Bionde 3 | MGM annuncia data di uscita ufficiale

Leggi su cineblog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La3 ha una nuovadi. Il sito ComicBook riporta che l’to nuovo sequel con protagonista Reese Witherspoon debutterà nei cinema a maggio 2022 Lo scorso maggio è statoto che MGM aveva reclutato Mindy Kaling (The Office) e Dan Goor (Parks and Recreation) per scrivere una storia originale abbandonando ogni altro progetto preesistente per “La3” e rimpiazzando Kirsten “Kiwi” Smith e Karen McCullah, sceneggiatori del primo film in origine citati come scrittori del terzo film. Witherspoon tornerà nei panni di Elle Woods e produrrà con la sua Hello Sunshine, accanto a ...