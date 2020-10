Keith Jarrett: non posso più suonare il piano, smetto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Marco Buttafuoco Keith Jarrett ha praticamente, annunciato, in un intervista al New York Times , che la sua vita pianistica è finita. Due ictus negli scorsi due anni ne hanno indebolito il fisico e ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Marco Buttafuocoha praticamente, annunciato, in un intervista al New York Times , che la sua vita pianistica è finita. Due ictus negli scorsi due anni ne hanno indebolito il fisico e ...

