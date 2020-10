 Il Viminale annuncia l' opportunità di chiudere vie e piazze

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - La chiusura di strade enei centri urbani "richiederà la più ampia concertazione e collaborazione tra sindaco e prefetto", "da esplicare in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture di prevenzione sanitaria territoriali. E' quanto si legge nella circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del, Bruno Frattasi, con indicazioni in merito alle misure del dpcm 18 ottobre 2020. "In considerazione del fatto che la disposizione prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso - commenta Frattasi - appare indispensabile che" la chiusura di vie edei centri urbani "venga tempestivamente anticipata, da parte ...