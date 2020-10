Il Governo lavora a un protocollo per le chiusure valido per tutte le Regioni

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilè al lavoro ad unsulle linee guida che fissino le regole comuni da seguire per le misure contenute nelle varie strette anti-contagio decise da ogni singola Regione. Il documento stabilisce dei criteri generali che servono a coordinare i territori, in accordo con ilstesso. È quanto si apprende da ambienti del ministero delle Autonomie.

Per l'esperto, che già nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme invitando a rimanere a casa in quanto l'Ats non riusciva più a tracciare i contatti per via dei tantissimi nuovi casi, gli interventi ...