Fiat Panda - Tutti i prezzi e gli allestimenti del restyling (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A poche ore dalla presentazione del restyling della Panda, la Fiat ha aperto gli ordini per la versione aggiornata della citycar. La piccola torinese sarà proposta in sei differenti allestimenti - Panda, City Life, Sport, Wild 4x4, City Cross e Cross - e sarà disponibile con diverse motorizzazioni. Per il momento nei listini non è presente la versione bifuel a Gpl, ma risultano già ordinabili le 1.0 FireFly da 70 CV mild hybrid, 0.9 TwinAir Turbo Natural Power a metano da 70 CV (in arrivo a novembre) e 0.9 TwinAir Turbo 4x4 da 85 CV. I prezzi, chiavi in mano ma senza messa su strada (900 euro), partono da 13.990 euro, ma usufruendo degli incentivi statali, delle promozioni di lancio e dei finanziamenti di FCA Bank, è possibile portarsi a casa una nuova ...

