Fast and Furious 10 concluderà la saga con un film in due parti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La saga di Fast and Furious fruirà di un finale diviso in due parti, il sito Deadline riferisce che Universal Pictures sta programmando di concludere la saga action con un decimo film diviso in due parti, con Justin Lin che tornerà a dirigere “Fast 10” e “Fast 11”. Fast and Furious 9 andrà nello spazio, lo conferma Michelle Rodriguez Nel frattempo Fast & Furious 9: The Fast saga è stato posticipato al 28 maggio 2021 onde evitare uno scontro diretto con la nuova data di uscita del nuovo film di Bond, No Time To Die, slittato al 2 aprile 2021. ... Leggi su cineblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ladiandfruirà di un finale diviso in due, il sito Deadline riferisce che Universal Pictures sta programmando di concludere laaction con un decimodiviso in due, con Justin Lin che tornerà a dirigere “10” e “11”.and9 andrà nello spazio, lo conferma Michelle Rodriguez Nel frattempo9: Theè stato posticipato al 28 maggio 2021 onde evitare uno scontro diretto con la nuova data di uscita del nuovodi Bond, No Time To Die, slittato al 2 aprile 2021. ...

Ultime Notizie dalla rete : Fast and Fast and Furious: la saga terminerà ufficialmente con l'11esimo film Nerdmovieproductions Fast and Furious: il franchise si concluderà con l'undicesimo film, Justin Lin alla regia

Il franchise principale di Fast and Furious si concluderà con il decimo e undicesimo film, entrambi diretto da Justin Lin, come conferma Variety. Lin è un veterano della saga, avendo diretto il ...

Il franchise principale di Fast and Furious si concluderà con il decimo e undicesimo film, entrambi diretto da Justin Lin, come conferma Variety. Lin è un veterano della saga, avendo diretto il ...