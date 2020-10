Crisanti a TPI | “Il Veneto sta scoppiando | numeri neri e terapie intensive in affanno”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Preoccupa l’andamento dell’aumento di contagi per Coronavirus. Il boom di casi più significativo è quello che si registra incon 1.422 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un totale di 11.433 soggetti attualmente positivi. Il dato è nettamente peggiore rispetto a quello di ieri, quando i nuovi casi erano stati 490. I decessi sono cinque (sette nelle 24 ore), i ricoverati in area non critica 524 (439 positivi e 85 negativizzati) e quelli in terapia intensiva sono 66 (56 positivi e 10 negativizzati). Per capire meglio la situazione abbiamo intervistato il virologo e professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea. Professore, parliamo del: è stato riaperto anche il Covid Hospital di Schiavonia e i casi continuano a aumentare. Come ...