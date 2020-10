Conte: «Limitare spostamenti non necessari, misure ad hoc per bar e ristoranti» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio al Senato presenta le misure adottate per fare fronte alla nuova fase dell’emergenza epidemiologica Leggi su corriere (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio al Senato presenta leadottate per fare fronte alla nuova fase dell’emergenza epidemiologica

limitare gli spostamenti non necessari: se faremo questi sacrifici eviteremo interventi più gravosi. Sono fiducioso che avremo la serenità e impegno necessaria per superare" questo momento. Lo afferma ...

Conte: “Dopo Lombardia e Campania non si escludono altri intervenienti più rigorosi”

Conte: «La forte raccomandazione è quella di evitare le feste in casa. Bisogna sforzarci a limitare il contagio, evitare gli spostamenti non necessari» Non abbiamo mai abbassato la guardia». Giuseppe ...

