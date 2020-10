Champions, Lukaku salva l’Inter al 90?: 2-2 con il Borussia. Fantastica Atalanta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Comincia con un pareggio per 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach l'avventura dell'Inter in Champions League. E con una tegola per Conte nel pomeriggio: Hakimi risulta positivo a un test per il coronavirus e va in isolamento. Al suo posto esordisce Darmian. Blando avvio Inter che però, con Eriksen motivato, chiude il Borussia nella propria metà campo. Una discesa di Perisic a sinistra spaventa i tedeschi. L'unica occasione del 1° tempo la crea Lukaku, a lato di poco (40'). Nella ripresa milanesi avanti col 'solito' Lukaku, implacabile nel tiro ravvicinato dopo un batti e ribatti in area Borussia (49').Vidal sgambetta Thuram: Kuipers, richiamato dal Var, concede il rigore. Dal dischetto Bensebaini batte Handanovic: 1-1 al 63'. Palo di Lautaro (81'), poi San Siro ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 ottobre 2020) Comincia con un pareggio per 2-2 contro ilMoenchengladbach l'avventura dell'Inter inLeague. E con una tegola per Conte nel pomeriggio: Hakimi risulta positivo a un test per il coronavirus e va in isolamento. Al suo posto esordisce Darmian. Blando avvio Inter che però, con Eriksen motivato, chiude ilnella propria metà campo. Una discesa di Perisic a sinistra spaventa i tedeschi. L'unica occasione del 1° tempo la crea, a lato di poco (40'). Nella ripresa milanesi avanti col 'solito', implacabile nel tiro ravvicinato dopo un batti e ribatti in area(49').Vidal sgambetta Thuram: Kuipers, richiamato dal Var, concede il rigore. Dal dischetto Bensebaini batte Handanovic: 1-1 al 63'. Palo di Lautaro (81'), poi San Siro ...

