Celtic Milan, Lennon: «Loro favoriti anche con l'assenza di Calhanoglu» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Neil Lennon ha parlato alla vigilia di Celtic-Milan di Europa League Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita d'Europa League contro il Milan. ASSENZA Calhanoglu – «Può farci comodo, ma giochiamo comunque contro una squadra forte. Lui è intelligente e bravo sui calci da fermo, una pedina fondamentale per il Milan. Restano comunque i favoriti nonostante l'assenza del Loro numero 10». IBRAHIMOVIC – «Zlatan è un fuoriclasse, un grande professionista. Fisicamente è fantastico, è sicuramente uno dei migliore di tutti tempi».

