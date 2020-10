Campania in lockdown dalle 23 di venerdì, l'annuncio di De Luca: «Coprifuoco come in Lombardia» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) «Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi». Lo ha annunciato il presidente della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 21 ottobre 2020) «Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi». Lo ha annunciato il presidente della...

rtl1025 : ?? 'A fine ottobre credo che in #Campania si andrà in #lockdown'. @demagistris ??? #nonstopnews - fanpage : #Covid19 #Campania La decisione di #DeLuca #20ottobre - Agenzia_Ansa : Il governatore della Campania De Luca: 'Da venerdì #lockdown alle 23'. Sos dei medici: '#Napoli è malata, agire o s… - giudiiiiiiiii : RT @Michele_Arnese: MINI LOCKDOWN: sintesi Lombardia e Campania 'coprifuoco' dopo le 23 e nel fine settimana. In Piemonte nel we centri co… - Michele_Arnese : MINI LOCKDOWN: sintesi Lombardia e Campania 'coprifuoco' dopo le 23 e nel fine settimana. In Piemonte nel we centr… -