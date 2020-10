Aspi: De Micheli, 'scelta 14/7 va esperita fino alla fine' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con Aspi, al di là delle pruriginose questioni che non hanno niente a che vedere con la verità, credo che la scelta del 14 luglio che aveva dentro la difesa del lavoro e dei lavoratori, debba essere esperita fino alla fine". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione del convegno per festeggiare i 40 anni della Filt Cgil. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con, al di là delle pruriginose questioni che non hanno niente a che vedere con la verità, credo che ladel 14 luglio che aveva dentro la difesa del lavoro e dei lavoratori, debba essere". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De, in occasione del convegno per festeggiare i 40 anni della Filt Cgil.

fattoquotidiano : PEDAGGI / AUTHORITY VS DE MICHELI Ancora troppi regali ad Aspi. Per l'Autorità dei Trasporti, il Piano di Autostrad…

(Adnkronos) - "Quello che sta accadendo con Aspi, al di là delle pruriginose questioni che ... Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione del ...

Autostrade: il rischio che le manutenzioni aggiuntive da 1,2 miliardi siano pagate dagli utenti

Il parere dell’Authority dei Trasporti mette sotto la lente il nuovo piano economico che il ministero dei Trasporti ha concordato col gestore: ci sono 1,2 miliardi di costi di manutenzione che invece ...

