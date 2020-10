“Andiamo a fare un giro” Scusa per uccidere i figli piccoli e intascare l’assicurazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dura accusa per una giovane mamma, che avrebbe tentato di far schiantare l’auto con a bordo i figli per scopi meramente economici Fonte PixabayQuando la follia umana supera ogni limite. Una 26enne madre di Siracusa è stata accusata e condannata per aver tentato di uccidere i propri figli. Secondo le indagini effettuate lo scorso marzo la donna li avrebbe portati in macchina con il più classico dei palliativi, ovvero “andiamo a fare un giro”. Ad un certo punto però mentre percorrevano una strada in discesa, si è lanciata dall’automobile che si è schiantata contro il muro con i piccoli a bordo. Per fortuna non si è verificata nessuna tragedia, i bambini hanno riportato solo delle lievi ferite. Una dinamica che ha ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dura accusa per una giovane mamma, che avrebbe tentato di far schiantare l’auto con a bordo iper scopi meramente economici Fonte PixabayQuando la follia umana supera ogni limite. Una 26enne madre di Siracusa è stata accusata e condannata per aver tentato dii propri. Secondo le indagini effettuate lo scorso marzo la donna li avrebbe portati in macchina con il più classico dei palliativi, ovvero “andiamo aun giro”. Ad un certo punto però mentre percorrevano una strada in discesa, si è lanciata dall’automobile che si è schiantata contro il muro con ia bordo. Per fortuna non si è verificata nessuna tragedia, i bambini hanno riportato solo delle lievi ferite. Una dinamica che ha ...

