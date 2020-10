Amedeo Goria a Pomeriggio 5: “Escludo relazione di Maria Teresa con Telemano” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dubbio serpeggia, non c’è che dire…Dopo le parole di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello VIP 5 le voci si sono rincorse. E nei programmi televisivi in cui si parla anche del reality di Canale 5 ci si chiede: è possibile che Maria Teresa Ruta non abbia raccontato tutto, ma proprio tutto, a sua figlia Guenda Goria? Ovviamente il dubbio riguarda Telemaco. Durante la diretta del Grande Fratello VIP 5 infatti, la Ruta si è lasciata sfuggire delle frasi strane, come se tra lei e Telemaco, attuale fidanzato di Guenda Goria, ci fosse stato in passato qualcosa. La Ruta, essendosi resa conto delle sue parole ambigue, ha poi voluto chiarire anche con Guenda nella casa. Ma fuori si è continuato a parlare della vicenda e oggi, in diretta a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il dubbio serpeggia, non c’è che dire…Dopo le parole diRuta nella casa del Grande Fratello VIP 5 le voci si sono rincorse. E nei programmi televisivi in cui si parla anche del reality di Canale 5 ci si chiede: è possibile cheRuta non abbia raccontato tutto, ma proprio tutto, a sua figlia Guenda? Ovviamente il dubbio riguarda Telemaco. Durante la diretta del Grande Fratello VIP 5 infatti, la Ruta si è lasciata sfuggire delle frasi strane, come se tra lei e Telemaco, attuale fidanzato di Guenda, ci fosse stato in passato qualcosa. La Ruta, essendosi resa conto delle sue parole ambigue, ha poi voluto chiarire anche con Guenda nella casa. Ma fuori si è continuato a parlare della vicenda e oggi, in diretta a ...

CalosAmico : Per caso guardavo #Pomeriggio5 e mi ha colpito e non posso fare a meno di asserire che Amedeo Goria é un grande uom… - pomeriggio5 : Il mistero di #Telemaco si infittisce: c'è stato un love affair in passato con Maria Teresa Ruta? Ne parliamo con… - infoitcultura : Guenda Goria GF Vip, il padre Amedeo ammette: “Mi fa soffrire è bipolare” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, parla Amedeo Goria: 'Mia figlia Guenda mi fa soffrire, è bipolare' - SunshineMarcoB : @BITCHYFit Amedeo e GianAmedeo Goria nella Casa per completare la famiglia e rinfacciarsi altre lacune genitoriali.… -