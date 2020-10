Wta Ostrava 2020 | programma e orari di mercoledì 21 ottobre

Leggi su sportface

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di mercoledì 21 ottobre del torneo Wta di Ostrava. Ad aprire la giornata sul Centre Court saranno Amanda Anisimova e Elise Mertens, mentre a seguire si svolgeranno i match Azaranka-Krejcikova e Ostapenko-Martic. Nel tardo pomeriggio scenderanno in campo Elina Svitolina e Maria Sakkari, in chiusura di giornata la sfida tra Anett Kontaveit e Sara Sorriber Tormo. CENTRE COURT Dalle ore 12:00 – Amanda Anisimova vs (7) Elise Mertens A seguire – (4) Victoria Azarenka vs (Q) Barbora Krejcikova A seguire – (WC) Jelena Ostapenko vs (5) Petra Martic Non prima delle 18:00 – (1) Elina Svitolina vs Maria Sakkari A seguire – (8) Anett Kontaveit vs (Q) Sara Sorriber Tormo