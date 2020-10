Virkill è il tessuto con nanoparticelle che uccidono i virus (Di martedì 20 ottobre 2020) Virkill è il primo tessuto con nanoparticelle di rame che uccidono il Covid-19: è questo il frutto di uno spin off alla Italtex S.p.A. Il colore è tra il giallo e l’arancio. La consistenza è quella di un normale tessuto. Ma l’elemento che lo rende rivoluzionario è nascosto al suo interno, sono delle nano-particelle di rame… L'articolo Virkill è il tessuto con nanoparticelle che uccidono i virus Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 20 ottobre 2020)è il primocondi rame cheil Covid-19: è questo il frutto di uno spin off alla Italtex S.p.A. Il colore è tra il giallo e l’arancio. La consistenza è quella di un normale. Ma l’elemento che lo rende rivoluzionario è nascosto al suo interno, sono delle nano-particelle di rame… L'articoloè ilconcheCorriere Nazionale.

