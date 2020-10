Vaccino anti-Covid, Conte: “Prime dosi già all’inizio di dicembre. Ma per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare la prossima primavera” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) del Vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca) saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)” in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri. “Già all’inizio – ha precisato il premier – avremo i primi due o tre milioni di dosi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di dosi. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) delOxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca) saranno completate nelle prossime settimane, le primesaranno disponibili all’inizio di”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio Giuseppea Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del)” in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri. “Già all’inizio – ha precisato il premier – avremo i primi due o tre milioni di. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società alcune centinaia di milioni di. ...

