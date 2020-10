Svezia: nessun lockdown né obbligo di mascherina ma i contagi aumentano (Di martedì 20 ottobre 2020) La Svezia ha deciso di non seguire le regole che hanno adottato gli altri paesi per fronteggiare la pandemia di covid ovvero il parziale lockdown e l’uso della mascherina. L’epidemiologo Anders Tegnell l’ideatore della novità di lasciare tutto aperto che però non sembra funzionare, sostiene di non temere la seconda ondata di covid ma i dati parlano chiaro. Svezia, aumento dei casi Nell’ultima settimana si sono registrati oltre 4.500 contagi e lo scorso 15 ottobre si è arrivati al record di mille contagi in 24 ore anche se i decessi restano contenuti, 5.900 morti su un totale di 103 mila infezioni. Ma in confronto agli altri paesi europei come la Finlandia, la Norvegia e la Danimarca, la Svezia ha più ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Laha deciso di non seguire le regole che hanno adottato gli altri paesi per fronteggiare la pandemia di covid ovvero il parzialee l’uso della. L’epidemiologo Anders Tegnell l’ideatore della novità di lasciare tutto aperto che però non sembra funzionare, sostiene di non temere la seconda ondata di covid ma i dati parlano chiaro., aumento dei casi Nell’ultima settimana si sono registrati oltre 4.500e lo scorso 15 ottobre si è arrivati al record di millein 24 ore anche se i decessi restano contenuti, 5.900 morti su un totale di 103 mila infezioni. Ma in confronto agli altri paesi europei come la Finlandia, la Norvegia e la Danimarca, laha più ...

