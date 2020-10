Su Google canti una canzone e scopri il titolo

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nuova funzione su: basta cantare per 10-15 secondi la melodia e il motore di ricerca fornirà ildellaTi è rimasta in testa unama non sai néné autore né testo? Non disperare. Con la nuova funzione diti basterà fischiettare occhiare la melodia per trovarla! Grazie… L'articolo Corriere Nazionale.