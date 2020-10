Ronaldo, niente esordio Champions con la Juve. "Come fossi lì". Come sta e quando può tornare (Di martedì 20 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo seguirà il debutto della sua Juventus da casa. L'attaccante portoghese spera di tornare in campo con il Barcellona Leggi su 90min (Di martedì 20 ottobre 2020) Cristianoseguirà il debutto della suantus da casa. L'attaccante portoghese spera diin campo con il Barcellona

RobbsRoys : 'Lukaku avrebbe avuto un'intesa migliore con Ronaldo' mmm a pensarci bene Rooney Tevez Berbatov Benzema Bale Isco H… - stebux : @luke_walked @IRubentismo @CarcarloMarr @RafAuriemma @andagn No, ritardato. La Juve non ha violato i protocolli. Ne… - JDaank0 : 27-3 (1dc) ma ci posso stare,daltronde se ronaldo segna tripletta da calcio d'angolo non posso farci niente. - daniele_novara : @Maggico7 Per me Dybala non è MAI da sacrificare. Certo 14 mln sono troppi, ma mettiti nei suoi panni: Vede Khedira… - Angelo00238990 : @FioriFlavio Non è niente di grave, guardate Ronaldo che nuota e Trump che balla. -