Propoli, sambuco e echinacea, ottimi rimedi per curare i malanni di stagione (Di martedì 20 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Con le piogge e il brutto tempo, arrivano anche le prime influenze. L’autunno ci regala noiosi raffreddori, tossi, febbri, mal di gola, che a volte ci costringono a letto e a rallentare gli impegni di tutti i giorni. Come è possibile evitarli? Rinforzando le difese del nostro corpo. E in questo la natura può venirci … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 20 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Con le piogge e il brutto tempo, arrivano anche le prime influenze. L’autunno ci regala noiosi raffreddori, tossi, febbri, mal di gola, che a volte ci costringono a letto e a rallentare gli impegni di tutti i giorni. Come è possibile evitarli? Rinforzando le difese del nostro corpo. E in questo la natura può venirci … Impronta Unika.

Dansai75 : RT @ElisirTv: Per prevenire i raffreddamenti si può ricorrere all'uso dell'Echinacea, mentre, alla comparsa dei primi raffreddori, ci posso… - benerinaldi : RT @ElisirTv: Per prevenire i raffreddamenti si può ricorrere all'uso dell'Echinacea, mentre, alla comparsa dei primi raffreddori, ci posso… - MutiLeonilde : RT @ElisirTv: Per prevenire i raffreddamenti si può ricorrere all'uso dell'Echinacea, mentre, alla comparsa dei primi raffreddori, ci posso… - AURORA65388938 : RT @ElisirTv: Per prevenire i raffreddamenti si può ricorrere all'uso dell'Echinacea, mentre, alla comparsa dei primi raffreddori, ci posso… - RespSocialeRai : RT @ElisirTv: Per prevenire i raffreddamenti si può ricorrere all'uso dell'Echinacea, mentre, alla comparsa dei primi raffreddori, ci posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Propoli sambuco Farmacia Cuc, la scelta per affrontare la stagione fredda mettendo al centro la persona AostaSera