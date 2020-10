Paratici | «Dybala sta un po’ meglio | torna da un infortunio che l’ha tenuto fuori per due mesi»

(Di martedì 20 ottobre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Dinamo Kiev Fabio, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Dinamo Kiev. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SITUAZIONE– «sta un po’. Ha avuto unche l’haper due. Èto ad allenarsi prima della pausa e poi in Nazionale ha avuto 10 giorni di antibiotici e camera da letto». Leggi su Calcionews24.com

Anche il viaggio è diverso, vedi la faccia dei calciatori, di tutto lo staff. La Champions è qualcosa di diverso”. DYBALA – “ Sta un po’ meglio, come ha detto il mister ha avuto un infortunio per due ...Fabio Paratici è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio della gara d’inizio contro la Dinamo Kiev, soffermandosi sulla condizione di Dybala.