L’errore comune che tutti quanti fanno quando cucinano le patate, ma che non vanno fatti! (Di martedì 20 ottobre 2020) Le patate sono uno degli alimenti più mangiati dalla popolazione, che siano lesse, fritte o fatte al forno le patate sono sempre squisite. Ma vi siete mai chiesti cosa sbagliate quando cuocete le patate? Ebbene ci sono alcuni errori che commentiamo durante la preparazione delle patate. Da una recente ricerca sono venuti fuori i passi fondamentali da compiere per preparare un piatto a base di patate nel miglior modo possibile. Secondo il portale polacco Wirtualana Polska un errore comune che in tantissimo commettono è quello di cuocere le patate in acqua fredda. Foto: pixabay/RitaE Questo infatti comporterebbe la perdita di tantissimi nutrienti durante la cottura. Quindi è fondamentale immergere il tubero già in acqua ... Leggi su virali.video (Di martedì 20 ottobre 2020) Lesono uno degli alimenti più mangiati dalla popolazione, che siano lesse, fritte o fatte al forno lesono sempre squisite. Ma vi siete mai chiesti cosa sbagliatecuocete le? Ebbene ci sono alcuni errori che commentiamo durante la preparazione delle. Da una recente ricerca sono venuti fuori i passi fondamentali da compiere per preparare un piatto a base dinel miglior modo possibile. Secondo il portale polacco Wirtualana Polska un erroreche in tantissimo commettono è quello di cuocere lein acqua fredda. Foto: pixabay/RitaE Questo infatti comporterebbe la perdita di tantissimi nutrienti durante la cottura. Quindi è fondamentale immergere il tubero già in acqua ...

Carmela_oltre : RT @Black_cat__17: 'Cuiusvis hominis est errare: nullius nisi insipientis, in errore perseverare.' 'È cosa comune l’errare; è solo dell’i… - massimofantini4 : @Phdbioscienze Questa sarebbe la soluzione ideale. Il problema che noto è che spesso lo spirito di unità e di bene… - FabPulvirenti : Immaginare la #SanitaPubblica come un cumulo di edifici e strumenti è l'errore più comune. #Travaglio non fa eccezi… - RFanciola : @CIaudiaGiulia @SergioZ01 @g_bonfiglio @lombax85 @ebobferraris Confondere app e tracciamento è un errore comune: l'… - PietroBongini : @CharlyMatt E' un errore grave lasciare al senso comune (travestito da buon senso) l'interpretazione perché: 1) sva… -

Ultime Notizie dalla rete : L’errore comune Il microbiologo Crisanti accusa le misure restrittive: troppo sterili, temo un nuovo lockdown l'eco di caserta