L’edizione speciale di Monkey Island dedicata ai collezionisti (Di martedì 20 ottobre 2020) Foto: limitedrungames.comPer festeggiare il 30° anniversario di Monkey Island, la serie di videogame prodotta dal 1990 da LucasArts – al tempo nota come Lucasfilm Games – e che vede protagonista il personaggio del pirata Guybrush Threepwood, Limited Run Games ha annunciato una release dedicata ai fan. https://twitter.com/LimitedRunGames/status/1318220531024470017 Battezzata con il nome Monkey Island Anthology, la novità in arrivo il prossimo 30 ottobre verrà consegnata in un cofanetto che conterrà una chiavetta usb – decorata con il logo Lucasfilm Ltd – con i 5 videogiochi della serie per computer Windows tra cui Tales of Monkey Island. Nella confezione, inoltre, è ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) Foto: limitedrungames.comPer festeggiare il 30° anniversario di, la serie di videogame prodotta dal 1990 da LucasArts – al tempo nota come Lucasfilm Games – e che vede protagonista il personaggio del pirata Guybrush Threepwood, Limited Run Games ha annunciato una releaseai fan. https://twitter.com/LimitedRunGames/status/1318220531024470017 Battezzata con il nomeAnthology, la novità in arrivo il prossimo 30 ottobre verrà consegnata in un cofanetto che conterrà una chiavetta usb – decorata con il logo Lucasfilm Ltd – con i 5 videogiochi della serie per computer Windows tra cui Tales of. Nella confezione, inoltre, è ...

