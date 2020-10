Lazio Borussia Dortmund LIVE 2-0: intervallo all’Olimpico (Di martedì 20 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/21 tra Lazio e Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico Lazio e Borusia Dortmund si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Borussia Dortmund 2-0 MOVIOLA 45′ Recupero – Si gioca per un altro minuto 42′ Giallo Luis Alberto – Luiz Felipe commette fallo, ma l’arbitro sanziona lo spagnolo 37′ Sfiora il gol Luis Alberto – Nell’ennesimo corner concesso, la Lazio sfiora il tris dalla bandierina. Hits respinge 35′ Ancora avanti i biancocelesti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo stadio Olimpicoe Borusiasi affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo F della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 45′ Recupero – Si gioca per un altro minuto 42′ Giallo Luis Alberto – Luiz Felipe commette fallo, ma l’arbitro sanziona lo spagnolo 37′ Sfiora il gol Luis Alberto – Nell’ennesimo corner concesso, lasfiora il tris dalla bandierina. Hits respinge 35′ Ancora avanti i biancocelesti ...

