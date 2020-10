Jamie Foxx sarà un cacciatore di vampiri nel film Day Shift (Di martedì 20 ottobre 2020) Jamie Foxx si prepara a recitare nuovamente in un film in arrivo su Netflix, dopo il successo di Project Power. L’attore, secondo quanto annunciato da Deadline, presterà il volto a un cacciatore di vampiri nel film Day Shift, diretto da J. J. Perry. La storia del nuovo film gira intorno a un uomo (interpretato da Jamie Foxx), apparentemente normale, che lavora per mantenere la figlioletta di 8 anni. Durante la notte, l’operaio si trasforma in un cacciatore di vampiri che, sfruttando l’oscurità, cerca queste spaventose creature. Si tratta del film d’esordio di J. J. Perry, un esperto di Tae Kwon Do e Hapkido. Perry sul grande ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)si prepara a recitare nuovamente in unin arrivo su Netflix, dopo il successo di Project Power. L’attore, secondo quanto annunciato da Deadline, presterà il volto a undinelDay, diretto da J. J. Perry. La storia del nuovogira intorno a un uomo (interpretato da), apparentemente normale, che lavora per mantenere la figlioletta di 8 anni. Durante la notte, l’operaio si trasforma in undiche, sfruttando l’oscurità, cerca queste spaventose creature. Si tratta deld’esordio di J. J. Perry, un esperto di Tae Kwon Do e Hapkido. Perry sul grande ...

