Happy Days, John Stamos vuole partecipare alla reunion: "Posso interpretare Chachi?" (Di martedì 20 ottobre 2020) John Stamos si è proposto per il ruolo di Chachi nella reunion di Happy Days, suscitando la reazione indispettita di Scott Baio. Happy Days sarà al centro di una reunion virtuale e John Stamos si è proposto ufficialmente per partecipare all'evento interpretando Chachi, ovviamente suscitando la reazione di Scott Baio, che aveva recitato nello show cult. Lo scambio di battute ha preso il via quando Ron Howard ha annunciato che il 25 ottobre ci sarà un appuntamento ideato per raccogliere fondi a favore del partito democratico nel Wisconsin. John Stamos ha quindi commentato il tweet del regista, che ha ottenuto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020)si è proposto per il ruolo dinelladi, suscitando la reazione indispettita di Scott Baio.sarà al centro di unavirtuale esi è proposto ufficialmente perall'evento interpretando, ovviamente suscitando la reazione di Scott Baio, che aveva recitato nello show cult. Lo scambio di battute ha preso il via quando Ron Howard ha annunciato che il 25 ottobre ci sarà un appuntamento ideato per raccogliere fondi a favore del partito democratico nel Wisconsin.ha quindi commentato il tweet del regista, che ha ottenuto ...

