Grace arriva al Paradiso delle Signore. Ma la nuova ‘venere’ non è un volto sconosciuto (Di martedì 20 ottobre 2020) Partita dall’11.43% di share nel settembre del 2018 e arrivata al 20% due anni dopo, il ‘Paradiso delle Signore’ è diventato uno dei punti fermi della Rai. Nonostante la concorrenza da parte delle altre reti, la fiction in onda sulla rete ammiraglia non solo regge, ma registra una crescita di quasi 9 punti percentuali rispetto al suo esordio, quando lasciò la prima serata per la fascia pomeridiana. Il set della fiction è stato uno dei primi a riaprire dopo il lockdown dovuto dall’emergenza sanitaria e c’è stato subito un grande interesse da parte del pubblico sugli sviluppi del magazzino di Vittorio Conti (interpretato da Alessandro Tersigni).



Ultime Notizie dalla rete : Grace arriva Grace arriva al Paradiso delle Signore. Ma la nuova 'venere' non è un volto sconosciuto: ecco dove l'abbiamo già vista Caffeina Magazine IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 chi è Stefania Colombo (Grace Ambrose)?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 chi è Stefania Colombo (Grace Ambrose)? Ecco quello sappiamo su Stefania che arriva con zia Ernesta!

Il Paradiso delle Signore, chi è la nuova Venere Stefania? Grace Ambrose

Pietro arriva a Milano dopo la morte del padre insieme alla madre ... mentre lui è frustrato e ribelle”, ha anticipato a Di Più Tv l’attrice Grace Ambrose. Stefania, tra l’altro, deve fare i conti ...

