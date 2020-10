Gallera dice che in Lombardia la situazione è migliore di alcune regioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Nonostante la situazione in Lombardia non sia particolarmente positiva, dal momento che la regione è tornata a essere il territorio italiano in cui si registrano più contagi in una sola giornata, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha affermato che, in realtà, altri territori vivono un momento analogo se non peggiore rispetto a quello della Lombardia. L’esponente della giunta di Attilio Fontana lo ha detto ai microfoni di 24 Mattino su Radio24. LEGGI ANCHE > Coprifuoco in Lombardia, la richiesta di comuni e regioni Gallera spiega la situazione in Lombardia L’assessore al Welfare ha ricordato il processo che ha portato comuni e regione a chiedere al governo un coprifuoco dalle 23 alle 5 e la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 ottobre 2020) Nonostante lainnon sia particolarmente positiva, dal momento che la regione è tornata a essere il territorio italiano in cui si registrano più contagi in una sola giornata, l’assessore al Welfare Giulioha affermato che, in realtà, altri territori vivono un momento analogo se non peggiore rispetto a quello della. L’esponente della giunta di Attilio Fontana lo ha detto ai microfoni di 24 Mattino su Radio24. LEGGI ANCHE > Coprifuoco in, la richiesta di comuni espiega lainL’assessore al Welfare ha ricordato il processo che ha portato comuni e regione a chiedere al governo un coprifuoco dalle 23 alle 5 e la ...

