Future USA, in rialzo aspettando Wall Street (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA viaggiano in rialzo, anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora, mentre permangono preoccupazioni per lo stallo del pacchetto di stimoli e per l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali. Sul fronte macroeconomico, è stato diffuso il dato sul mercato edile che ha evidenziato permessi e apertura cantieri in crescita a settembre. Frattanto. il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,44% 28.223 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,44% a 3.437 punti. Stessa impostazione per il Future sul Nasdaq che segna un +0,32% a 11.687 punti.

Borse, ecco come comportarsi in vista delle elezioni Usa

Le elezioni presidenziali Usa si avvicinano a grandi passi e le borse si dimostrano incerte. Lo S&P500 resta però impostato al rialzo.

Le elezioni presidenziali Usa si avvicinano a grandi passi e le borse si dimostrano incerte. Lo S&P500 resta però impostato al rialzo.