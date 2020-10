De Luca, altra stretta: “Da venerdì tutto chiuso alle 23” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Da questo venerdi’ si chiude tutto alle 23 anche in Campania, cosi’ come e’ stato chiesto in Lombardia”. Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita al nuovo Covid residence dell’ospedale del Mare di Napoli. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana” ha continuato De Luca. “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio”. De Luca sarebbe già a lavoro per elaborare un’ordinanza da sottoporre al Ministro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Da questo venerdi’ si chiude23 anche in Campania, cosi’ come e’ stato chiesto in Lombardia”. Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine di una visita al nuovo Covid residence dell’ospedale del Mare di Napoli. “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana” ha continuato De. “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità23 per contenere l’onda di contagio”. Desarebbe già a lavoro per elaborare un’ordinanza da sottoporre al Ministro ...

