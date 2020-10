Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione (Di martedì 20 ottobre 2020) Danno erariale: cos’è, come funziona e quando cade in prescrizione Non è la prima volta che parliamo di tipologie di Danno, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “Danno”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di “Danno erariale“, ovvero di Danno prodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina della prescrizione in materia. Se ti interessa saperne di ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020): cos’è,inNon è la prima volta che parliamo di tipologie di, dato che il diritto italiano ne conosce più d’una. Solitamente se pensiamo alla parola “”, ci vengono in mente casi pratici che riguardano incidenti stradali, violenze ed altri reati. Ma la legge prevede regole peculiari anche in materia di ““, ovvero diprodotto nei confronti dello Stato, da cui consegue una specifica responsabilità. Vediamola più da vicino e facciamo luce sulla disciplina dellain materia. Se ti interessa saperne di ...

Nadia_hopppe1 : RT @silvanhoe: @CarlaRotili @MaxTomorrow o in galera come minimo per danno erariale ? ?? - MaxTomorrow : RT @silvanhoe: @CarlaRotili @MaxTomorrow o in galera come minimo per danno erariale ? ?? - silvanhoe : @CarlaRotili @MaxTomorrow o in galera come minimo per danno erariale ? ?? - DirittoBancario : Ammissione dell’Ente al passivo fallimentare e responsabilità per danno erariale - raininginmysea : @isa_bufacchi @ConteZero76 Ma non è danno erariale? -

Ultime Notizie dalla rete : Danno erariale Benevento| Confsal: è danno erariale per Giunta e Dirigenti comunali elargire 'a pioggia' compensi e incentivi di progettazione al personale dipendente LabTV Cani di Palermo denutriti a Caserta, animalisti diffidano il sindaco Orlando

Dopo il blitz al canile privato di Pontelatone (Caserta), gli animalisti di Palermo ora puntano il dito contro Leoluca Orlando.

Dpcm, Marcotti (Federbingo): 'A rischio 500 milioni di fatturato e 5mila posti di lavoro'

Per Marcotti (Federbingo), a causa dei limiti orari imposti alle sale dal nuovo Dpcm il comparto potrebbe perdere 500 milioni di fatturato, 120 milioni di gettito erariale e 5mila posti di lavoro.

Dopo il blitz al canile privato di Pontelatone (Caserta), gli animalisti di Palermo ora puntano il dito contro Leoluca Orlando.Per Marcotti (Federbingo), a causa dei limiti orari imposti alle sale dal nuovo Dpcm il comparto potrebbe perdere 500 milioni di fatturato, 120 milioni di gettito erariale e 5mila posti di lavoro.