Coronavirus, Sala: “In Comune smartworking al 50%. Il mio richiamo a tornare in ufficio? Ora è diverso”. Poi spiega i motivi del coprifuoco (Di martedì 20 ottobre 2020) Con l’aumento dei contagi da Covid a Milano il Comune porterà lo smartworking dei suoi dipendenti al 50%. Così in un videomessaggio su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato le nuove misure in Lombardia, sottolineando provvedimenti anche per i dipendenti comunali. “E’ il momento di affrontare le questioni con grande pragmatismo – ha spiegato il sindaco – se servirà anche di più del 50%, e qui non c’è nessuna ideologia”. Sala, poi, rispolverando una sua vecchia affermazione estiva, quando disse che era il momento di ritornare in ufficio, ha spiegato: “Quando, prima delle vacanze, feci quel richiamo a tornare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Con l’aumento dei contagi da Covid a Milano ilporterà lodei suoi dipendenti al 50%. Così in un videomessaggio su Facebook il sindaco di Milano, Beppe, ha commentato le nuove misure in Lombardia, sottolineando provvedimenti anche per i dipendenti comunali. “E’ il momento di affrontare le questioni con grande pragmatismo – hato il sindaco – se servirà anche di più del 50%, e qui non c’è nessuna ideologia”., poi, rispolverando una sua vecchia affermazione estiva, quando disse che era il momento di riin, hato: “Quando, prima delle vacanze, feci quelin ...

E' quanto afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video dedicato al 'coprifuoco', chiesto ieri dai sindaci della Lombardia al Governo, insieme al governatore Attilio Fontana. "In Comune ...

CORONAVIRUS: AL VIA SPERIMENTAZIONE PRENOTAZIONE DRIVE-IN PER TAMPONI

20/10/2020 - Parte oggi la sperimentazione del Sistema di prenotazione online dei tamponi drive in: dalle ore 14:00 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, ...

