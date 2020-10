Coprifuoco in Campania e Lombardia. Piemonte interviene su shopping e scuola. Allerta a Genova e Firenze (Di martedì 20 ottobre 2020) Se non sarà lockdown sarà Coprifuoco, ovvero chiusura totale nella fascia serale della giornata. Tra le varie misure allo studio il Coprifuoco è quello servirebbe a... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 ottobre 2020) Se non sarà lockdown sarà, ovvero chiusura totale nella fascia serale della giornata. Tra le varie misure allo studio ilè quello servirebbe a...

TgLa7 : #Covid, #Campania: da venerdì coprifuoco alle 23 - SkyTG24 : Covid, De Luca: 'In Campania da venerdì coprifuoco alle 23' - HuffPostItalia : De Luca: 'Da venerdì coprifuoco in Campania. Alle 23 si chiude tutto' - simonel78648503 : RT @myrtamerlino: Mentre #Conte chiede aiuto a #Fedez e #Ferragni, Cirio chiude i centri commerciali in Piemonte nel weekend, #DeLuca ordin… - Sarah00771904 : RT @marco_gervasoni: Ora comincia anche la Campania e il coprifuoco verrà esteso a tutta la penisola. Gli imprenditorie che falliranno dovr… -