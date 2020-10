Conte snobba le opposizioni e chiede aiuto ai Ferragnez!

(Di martedì 20 ottobre 2020) di Redazione. Berlusconi, Salvini e la Meloni offrono la loro collaborazione al governo per cercare di uscire dalla crisi economica-sanitaria con soluzioni condivise e che siano le meno dolorose per il paese e il Presidente del Consiglio cosa fa?a Fedez e alla Ferragni (!?) per evitare misure più restrittive nel corso della pandemia. …

Italia Oggi

Anche per questo ennesimo dpcm il centro-destra ha protestato: è rimasto tagliato fuori dall'elaborazione. Al più, i vertici di Lega, Fd'It e Fi ricevono una telefonata di mera cortesia, limitata in c ...Sicuramente il campionato è ancora molto lungo, speriamo, e non ci sono i presupposti per dare neanche mezzo giudizio perché tra un mese vivremo tutto e il contrario di tutto.