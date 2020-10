Champions: Conte "saremo arbitri del nostro destino" (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 20 OTT - "Vogliamo essere arbitri del nostro destino, arbitri positivi": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita di Champions contro il Borussia ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 20 OTT - "Vogliamo esseredelpositivi": lo dice il tecnico dell'Inter Antonioalla vigilia della partita dicontro il Borussia ...

Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - FcInterNewsit : Bastoni, Nainggolan e non solo: l'Inter ritrova anche Sensi. Conte respira in vista dell'esordio in Champions League - cla_dallacqua : RT @Inter: LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - Giovanni1962RM : RT @fralittera: La faccia di Conte e Handanovic in vista della gara di Champions League è tutto un programma - MarisciaFox : RT @Inter: LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? -