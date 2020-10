Caos sul nuovo Dpcm: via la parola “sindaci” dal testo definitivo. Ora chi dispone le chiusure? (Di martedì 20 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm accompagnato dalle polemiche per quanto riguarda le chiusure di vie e piazze. Via la parola sindaci dal testo, ora chi chiude? Proseguono le polemiche sul nuovo Dpcm presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi nella serata del 18 ottobre. Di seguito il video della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. La novità più importante, forse l’unica sostanziale rispetto alle indicazioni contenute nel decreto precedente, è la possibilità concessa ai sindaci di chiudere vie e piazze per far fronte agli assembramenti. Una disposizione accompagnata dalle polemiche dei primi cittadini. Decaro parla addirittura di scorrettezza istituzionale e chiede la rimozione ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilaccompagnato dalle polemiche per quanto riguarda ledi vie e piazze. Via lasindaci dal, ora chi chiude? Proseguono le polemiche sulpresentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi nella serata del 18 ottobre. Di seguito il video della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. La novità più importante, forse l’unica sostanziale rispetto alle indicazioni contenute nel decreto precedente, è la possibilità concessa ai sindaci di chiudere vie e piazze per far fronte agli assembramenti. Una disposizione accompagnata dalle polemiche dei primi cittadini. Decaro parla addirittura di scorrettezza istituzionale e chiede la rimozione ...

Miti_Vigliero : RT @fo1984: I dati sul caos negli ospedali genovesi di oggi arriveranno domani, comunque in #asl3 incidenza di 433 casi/milione abitanti co… - theunderdog61 : RT @Wulfuhm: La pandemia viene usata per spingere le menti delle persone a concentrarsi sul caos, una tattica diversiva che si basa sulla p… - shokurobi : RT @Wulfuhm: La pandemia viene usata per spingere le menti delle persone a concentrarsi sul caos, una tattica diversiva che si basa sulla p… - GazzettaDelSud : Manovra: assegno unico fino a 200 euro a figlio, ma è caos sul superbonus al 110% - nonnaacasa : RT @fo1984: I dati sul caos negli ospedali genovesi di oggi arriveranno domani, comunque in #asl3 incidenza di 433 casi/milione abitanti co… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos sul Manovra: assegno unico fino a 200 euro a figlio, ma è caos sul superbonus al 110% Gazzetta del Sud Regno Unito: sindaco di Manchester Burnham, "accetterò la legge" sulle restrizioni

Londra, 20 ott 09:17 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha dichiarato in un'intervista con "Sky News" che accetterà le restrizioni anti-Covid-19 imposte da Londra sulla città e ...

Covid, Merola striglia i sindaci

Il primo cittadino di Bologna respinge le critiche al Dpcm e rivendica i poteri, Bonaccini convoca tutti in Regione ...

Londra, 20 ott 09:17 - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha dichiarato in un'intervista con "Sky News" che accetterà le restrizioni anti-Covid-19 imposte da Londra sulla città e ...Il primo cittadino di Bologna respinge le critiche al Dpcm e rivendica i poteri, Bonaccini convoca tutti in Regione ...