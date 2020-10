Biblioteca Guarneriana | tesoro da valorizzare

Leggi su udine20

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Laè undel Friuli Venezia Giulia da far conoscere maggiormente a livello nazionale e internazionale. Non solo il posto in sè e quello che contiene ne fa un’eccellenza, ma anche coloro che hanno saputo conservarla e custodirla: sono certo che San Daniele, già così rinomata per il suo paesaggio e i suoi prodotti, saprà trovare la migliore valorizzazione anche di questo patrimonio”. Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della visita alladi San Daniele assieme all’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli. Fondata da Guarnerio d’Artegna, visitata da personaggi illustri come Ippolito Nievo e Giosuè Carducci, è la più antica ...